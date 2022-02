Addio a Massimo Morini, imprenditore e pilota. La scomparsa per un malore improvviso nella notte fra venerdì e sabato per un malore improvviso. Massimo Morini era nato il 18 settembre del 1944 a Milano e viveva nel Comasco. Imprenditore di successo nel settore sanitario, aveva come grande passione quella delle corse automobilistiche. Martedì la cerimonia funebre.

Le sue partecipazioni agonistiche sono state di alto livello e prestigiose nelle gare di durata. Nel suo curriculum non mancano successi di rilievo come, ad esempio, nel 1995 la vittoria in classe GT4 al volante di una Porsche 911 Cup, in coppia con Antonio de Castro, nella “4 ore di Monza” ed un terzo posto (sempre in GT4) nella “1000 Km di Parigi”.

Tra le partecipazioni più importanti, quella alla “1000 chilometri di Monza” e alla “24 Ore di Daytona” negli Stati Uniti. Massimo Morini ha corso nelle piste internazionali più famose: Le Mans, Digione, Magny-Cours e Paul Ricard in Francia (un Paese dove amava correre), Hungaroring in Ungheria, Mugello, Imola, Vallelunga e la già citata Monza in Italia.

Al volante ha utilizzato soprattutto Porsche, ma non cono mancate partecipazioni con Chrysler Viper e la Ferrari 360 Modena. Con la vettura del Cavallino rampante ha preso parte alla “Sei ore di Vallelunga” nel 2003.