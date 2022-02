Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire attività di ispezione delle opere in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud e di Lomazzo nord, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

A9 Lainate-Como-Chiasso, le chiusure notturne

Dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo sud, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Lomazzo nord o di Turate.

Dalle 21 di mercoledì 16 alle 5 di giovedì 17 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in uscita per chi proviene da Chiasso.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Turate.

Dalle 21 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Chiasso: Fino Mornasco. In uscita per chi proviene da Lainate: Lomazzo sud.

LEGGI ANCHE Lavori sull’autostrada A9, torna l’incubo traffic