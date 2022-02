Laghi Lombardia, interventi di risanamento delle acque. Regione stanzia 24 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di risanamento delle acque lacustri lombarde previsto dal Piano Lombardia.

Laghi Lombardia – i fondi

I fondi stanziati, che ammontano a circa 24 milioni di euro (11,5 milioni nel 2022 e 12,5 milioni nel 2023), vanno ad aggiungersi ai 16 milioni dello scorso luglio, che hanno permesso il finanziamento di 65 progetti nell’ambito del recupero delle sponde, del risanamento dei laghi e degli interventi di biodiversità. Per completare gli interventi la restante parte dei costi sarà coperta da circa 5 milioni di cofinanziamenti.

Fondi per Como

Per la provincia di Como 1,3 milioni di euro di cui: 462.000 euro per il rifacimento dei quadri elettrici ed inverter del depuratore di Menaggio; 215.000 per interventi di sistemazione e miglioramento dell’assetto fognario nel Comune di Carlazzo ai fini della tutela e del risanamento del lago di Piano; 315.200 euro per il miglioramento dell’assetto fognario gravante su via Statale Regina con potenziamento della linea delle acque bianche sempre in Comune di Carlazzo; 374.000 euro per l’adeguamento dell’acquedotto e della fognatura in via Brianza e via Crotto Urago e per il rifacimento della fognatura in via Como nel Comune di Montorfano.

