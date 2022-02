L’intera comunità di Menaggio si stringe in un ultimo abbraccio a Nicolò Mainoni, il 18enne morto la settimana scorsa in un tragico incidente sulle piste da sci del Trentino. Il ragazzo, studente dell’Istituto Vanoni, era in vacanza con la famiglia in montagna. Domani pomeriggio alle 16, nel campetto dell’oratorio sarà celebrato il funerale del giovane. Lutto cittadino a Menaggio.

La camera ardente

Solo oggi, dopo l’autopsia effettuata ieri a Trento, Nicolò è stato riaccompagnato a Menaggio. La camera ardente sarà allestita nella chiesa di Santa Marta e sarà aperta a partire dalle 9 di domani mattina e fino all’ora fissata per l’ultimo saluto.

Il cordoglio

Dopo la tragedia, i compagni dell’Istituto Vanoni, gli amici del paese e la comunità di Menaggio hanno voluto manifestare il loro dolore e la loro vicinanza ai genitori e al fratello di Nicolò. “Uniamo il nostro dolore a quello dei familiari e degli amici per quel volto che non vedremo più e per quel sorriso che non illuminerà più i nostri giorni”, il saluto di studenti, docenti e operatori del Vanoni. Anche il sindaco Michele Spaggiari, a nome dei cittadini di Menaggio ha portato “al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro le più sincere condoglianze e l’affetto di tutta la comunità”.