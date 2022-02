“Abbiamo anima e cuore”. La gioia di Giacomo Gattuso, tecnico del Como, al termine della gara di ieri a Frosinone, conquistata per 2-1 dalla formazione lariana (QUI il resoconto). “E’ stata una sfida tiratissima, una vittoria soffertissima” ha detto l’allenatore dei lariani. “Abbiamo fatto una gran partita, di carattere. Volevano a tutti i costi questa affermazione. Questo è un successo pesantissimo, che ci darà forza per fare ancora meglio in campionato. La squadra è stata bene in campo contro una delle formazioni migliori che abbiamo incontrato, penso la più forte dopo il Lecce. Abbiamo retto bene, andando anche in sofferenza. Volevamo a tutti i costi i tre punti e li abbiamo ottenuti”.

Il mister ha parole di elogio per i suoi ragazzi. “La mia squadra ha un cuore grandissimo, ha un’anima, non molla mai. Questo gruppo cerca sempre di trovare risorse anche all’interno della gara nel momento in cui va in difficoltà. Cosa normale, visto che in questo torneo gli avversari sono forti. Ma il Como sa reagire nella maniera giusta. I ragazzi hanno dato tutto sul campo, come in ogni incontro, e hanno meritato questo successo”.

Non può mancare un riferimento alla rete di Ettore Gliozzi, che ha realizzato il momentaneo 1-0 con il cosiddetto “colpo dello scorpione”. “Fenomenale” ha concluso Giacomo Gattuso. “Sono contento per lui, ha fatto una partita di grande sacrificio e ha dato grande una mano anche in fase difensiva. Questa rete lo ha ripagato dei clamorosi pali che ha preso. Meritava di segnare e nella circostanza è stato davvero molto bravo”,

“Abbiamo perso una partita penso immeritatamente” ha sottolineato Fabio Grosso, allenatore del Frosinone. “Però quando perdi vi sono amarezza e delusione. Ma la successione di gare ci deve far rimettere in carreggiata e recuperare energie. Abbiamo avuto supremazia nel gioco, tante occasioni, ma abbiamo concesso due ripartenze agli avversari che ci hanno punito entrambe le volte. In una delle due era stato bravo il nostro portiere Ravaglia a parare, poi ci hanno fatto gol su azione da calcio d’angolo. Peraltro un bellissimo gol. Dispiace, capita, ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti”.

Giacomo Gattuso mentre dà la carica alla sua squadra nel match di Frosinone