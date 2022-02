Successo dopo un supplementare, Cantù sorride. Seconda vittoria consecutiva per l’Acqua S.Bernardo dopo quella di domenica scorsa in casa contro Trapani (QUI il resoconto). Ieri sera nel recupero della prima giornata di ritorno nel girone Verde di serie A2 – che era stata rinviata settimane fa per l’emergenza Covid – i brianzoli si sono imposti a Capo d’Orlando per 93-104. Match che si è risolto dopo un tempo supplementare. In luce la coppia di americani di Cantù, con 45 punti totali della coppia Zack Bryant- Trevon Allen, rispettivamente a referto con 23 e 22 punti. Buona prestazione anche di Lorenzo Bucarelli con 20 punti, così come Francesco Stefanelli, che, oltre a segnare 13 punti, ha terminato l’incontro con 6 assist.

Ai vertici della classifica, successo di Udine contro l’Assigeco Piacenza (95-86) e di Pistoia con Casale Monferrato (78-71). In graduatoria guida Udine (30 punti) davanti a Pistoia (28) e Cantù (26). I brianzoli devono comunque recuperare la sfida interna contro Casale Monferrato. Domenica prossima Udine riceve proprio Capo d’Orlando mentre Cantù sarà ospite di Orzinuovi. Sabato alle 20.30 l’anticipo Urania Milano-Pistoia.

Le parole di coach Sodini

“Innanzitutto desidero ringraziare tutti gli orlandini per l’affetto incredibile che hanno riservato nei miei confronti. Sono sinceramente commosso” ha detto coach Marco Sodini, tecnico di Cantù e grande ex dell’incontro di ieri sera. “Quanto alla gara, come prima cosa devo senz’altro fare i miei complimenti a Capo d’Orlando, per la prestazione che è stata in grado di tirare fuori. Del resto, veniva da cinque vittorie su sei partite casalinghe”.

Coach Marco Sodini

“Il secondo aspetto che desidero evidenziare è che noi oggi dobbiamo essere soddisfatti” ha spiegato ancora Sodini. “Abbiamo vinto una partita su un campo difficile e siamo contenti perché questo, per noi, è il secondo successo di fila. Ci siamo complicati la vita, senza dubbio, tuttavia abbiamo avuto la lucidità di vincere il match al supplementare, spingendo fino in fondo. Abbiamo giocato bene soltanto per 23-24 minuti, e questo non va bene. Non di meno, se vogliamo arrivare fino in fondo alla stagione, allora, serve infondere positività e contentezza, per dare un’impronta diversa. Non dimentichiamoci, inoltre, che stiamo giocando una marea di incontri in trasferta, anche questo conta”.

Il tecnico dell’Acqua S.Bernardo ha poi concluso: “Venire a Capo d’Orlando ha comportato un dispendio di energie non da poco. Dunque, credo sia logico che l’attenzione possa calare nel corso di una gara e affiori così la stanchezza di una squadra. Con questo, però, non dico di essere contento della gara che abbiamo fatto, anzi. Cercheremo di migliorare e di limitare certi errori. Intanto ci prendiamo con grande gioia questa vittoria. A Capo d’Orlando non vinceranno tante formazioni, ne sono sicuro”.