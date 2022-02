Cantù pronta a tornare in campo domani a Orzinuovi. Dopo due vittorie consecutive (con Trapani e a Capo d’Orlando) l’Acqua S.Bernardo sarà impegnata in trasferta con la formazione bresciana. Appuntamento alle 18 nel match valido per la settima giornata di ritorno del campionato di serie A2. Orzinuovi, allenata da Massimo Bulleri, è all’ultimo posto nella classifica del girone Verde, con due soli punti.

Parla il coach

“Affrontiamo una sfida davvero difficile da decifrare” spiega Marco Sodini, allenatore di Cantù. “La classifica certamente non rispecchia il talento a disposizione di Orzinuovi, che non si discute minimamente. I nostri prossimi avversari sono reduci da alcune prestazioni molto positive; sono stati capaci di competere per larghi tratti del match, nonostante le sconfitte”.

“Sarà dunque una partita in cui non dovremo commettere alcun errore, specie quello di sottovalutare l’avversario” ha spiegato ancora il tecnico dei brianzoli. “L’impegno con Orzinuovi arriva in una settimana in cui, per la prima volta, giochiamo ogni 3 giorni, per di più con una trasferta siciliana laboriosa dal punto di vista delle energie fisiche e, per come si è sviluppata la partita, anche dal punto di vista mentale. Dovremo cercare di imparare da questa situazione perché, da adesso in avanti, capiteranno tante altre settimane così, con sfide ravvicinate. Dovremo perciò essere bravi a gestire energie e ritmi, cercando di rispettare il più possibile il nostro piano partita, cercando, se possibile, di ripetere ancora una pallacanestro da oltre 100 punti”.

Le parole di Boev

Il centro Ilia Boev spiega: “Dopo una trasferta impegnativa come quella di Capo d’Orlando, sarà importante tenere alta la nostra attenzione, indipendentemente dal lungo viaggio e dalle tante partite che affronteremo una dietro l’altra. Giocheremo ancora una volta in trasferta e vincere di nuovo ci darebbe anche una certa solidità mentale. Non solo, un ulteriore successo porterebbe a una buona dose di fiducia utile per il prosieguo della stagione, entrata adesso in una fase calda ma ancora molto lunga”