Como-Cosenza, tre assenze nella squadra di Gattuso. Azzurri in campo domani alle 15.30 allo stadio Sinigaglia. Il Como riceve il Cosenza, formazione attualmente al quartultimo posto nella classifica di serie B. I calabresi hanno appena cambiato l’allenatore, con Pierpaolo Bisoli che ha sostituito Roberto Occhiuzzi. I lariani sono reduci da due gare in trasferta, con il pareggio di Ascoli e la bella vittoria di Frosinone. Il Como è all’undicesimo posto solitario in classifica.

Questa mattina allo stadio Sinigaglia la seduta di rifinitura agli ordini di mister Giacomo Gattuso. Per domani non saranno a disposizione del tecnico gli infortunati Varnier, Ciciretti e Gori. La Gumina, anche se non al meglio, sarà in panchina.

Il tecnico dei lariani ha presentato il match. “Siamo reduci da due ottimi incontri” ha spiegato Gattuso. “Non sono mancati momenti in cui abbiamo sofferto, che sono normali per una formazione che deve salvarsi. Ma sono soddisfatto, oltre che per i risultati, perché la squadra ha mostrato forza, carattere e determinazione. Sono arrivati punti pesanti che ci daranno una ulteriore spinta per proseguire nel campionato”.

Per la quarta volta in questo torneo (era già successo con Parma, Reggina e Crotone) il Como affronterà una formazione che ha cambiato l’allenatore. “Una cosa stranissima – ha detto ancora Gattuso – A queste gare aggiungo quella con il Pordenone, con Tedino che era alla sua seconda uscita sulla panchina dei friulani. Sicuramente è una situazione che non ci aiuta. Non conosciamo il sistema di gioco dei nostri avversari, anche se, logicamente abbiamo una idea. Ma sono sicuro che Bisoli darà alla sua formazione molta carica. Sappiamo tutti che è un tecnico grintoso e determinato. Sicuramente dovremo stare attenti alle loro ripartenze; servirà attaccare rispettando gli equilibri. Per noi sarà un confronto più difficile del previsto”.

Obiettivo degli azzurri, distanziare ulteriormente la formazione calabrese, che attualmente è al quartultimo posto a 12 punti di distanza. “Una gara molto importante per il nostro torneo. Dovremo essere bravi a non sbagliarla. Siamo in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Valuterò con attenzione le energie fisiche e nervose dei miei ragazzi. Scenderà in campo chi mi darà più garanzie sotto il profilo mentale, atletico e tecnico. La squadra è comunque sul pezzo, non ha mai mollato nelle difficoltà e ha un consolidato spirito di gruppo. Il nostro piano partita? Saperci adeguare e cambiare atteggiamento, se serve, durante la partita stessa”.

La 24esima giornata di B scatta oggi con sei incontri. Su tutte spiccano le sfide Monza-Pisa e Perugia-Cremonese.

La classifica. Cremonese 44 punti, Lecce e Brescia 43, Pisa 42, Monza 41, Frosinone, Benevento e Perugia 37, Ascoli 36, Cittadella 35, Como 31, Reggina 29, Parma e Ternana 28, Alessandria e Spal 23, Cosenza 19, Crotone 14, Vicenza 13, Pordenone 12

La 24esima giornata. Sabato 19 febbraio Ascoli-Alessandria, Monza-Pisa,. Parma-Ternana, Reggina-Pordenone, Vicenza-Spal, Perugia-Cremonese. Domenica 20 Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento, Como-Cosenza, Lecce-Crotone