Variante delle Tremezzina e secondo lotto tangenziale di Como. Il cantiere per la variante della Tremezzina procede e lo fa secondo i tempi. Continuano quindi anche i sopralluoghi in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’ultimo, quello del viceministro alle infrastrutture, Alessandro Morelli.

“I lavori sono perfettamente nei tempi. E finalmente possiamo dire che l’Italia non è la cenerentola d’Europa” ha commentato Morelli. E d’Europa e di mondo si parla infatti, quando si guarda all’appuntamento sportivo del 2026. Per quella data, l’opera dovrà essere conclusa e a disposizione del territorio. “Infrastrutture come queste rimangono anche a prescindere dalle Olimpiadi, ma miglioreranno la vita e non solo dei concittadini, anche dei turisti che potranno venire con ancora maggiore frequenza” ha aggiunto il viceministro alle infrastrutture.



Anas: “Il 29 marzo fine lavori”

Oggi, a partecipare al giro di ricognizione via lago, anche Anas e le autorità del territorio. “Se non ci sono inconveniente dell’ultima ora, confermerei oggi già la data del 29 marzo per la riapertura a due sensi di marcia della Tremezzina. Poi i lavori proseguiranno con la realizzazione della galleria di svincolo e il salto di Montone” ha spiegato Nicola Prisco, Responsabile Anas della struttura territoriale Lombardia.

Guerra: “I disagi si sopportano dentro un patto”

In questi mesi di lavori, i cittadini hanno subito i maggiori disagi. Il rispetto del cronoprogramma del cantiere però, ha affermato il sindaco di Tremezzina Mauro Guerra, è stato anche un modo per rafforzare il rapporto di fiducia con la popolazione. “I disagi si sopportano dentro un patto. Questa opera è importantissima ed è importantissimo che ogni tappa di questa opera sia scandita in modo trasparente, che i cittadini abbiamo conoscenza e contezza di quello che succede e se si rispettino i tempi. Così potremmo andare bene anche per i prossimi anni, che saranno impegnativi “ ha sottolineato Guerra.

Variante delle Tremezzina e secondo lotto tangenziale di Como



Un metodo operativo che sta funzionando per la variante della Tremezzina dunque, e che potrebbe essere anche adottato per il completamento di un altro cantiere: quello del secondo lotto della tangenziale di Como. Anche su questo tema, il viceministro Morelli ha rimarcato la vicinanza tra regione, territorio e Governo.

“Questo è un tema che riguarda Pedemontana, quindi noi osserviamo quanto la società lombarda sta compiendo” ha detto “Como è al centro degli interessi di Regione di Lombardia e l’intera Lombardia è al centro degli interessi del Governo” .

Leggi anche “I funerali di Marinella oggi nella chiesa di Prestino a Como”