A Mozzate due aggressioni in due ore, Notte movimentata nel paese in provincia di Como. In meno di due ore, le ambulanze del 118 sono intervenute in due occasioni.

A Mozzate due aggressioni in due ore, notte agitata

La prima chiamata verso le 2,30, in via Castiglioni, a causa di un uomo di 40 anni rimasto ferito in una rissa. Ai carabinieri di Cantù il compito di chiarire l’origine dell’aggressione. Il 40enne è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso, non sarebbe grave.

Alle 4 nuovo intervento per gli operatori sanitari. In via Pertini un 31enne avrebbe riportato ferite causate da un colpo di arma bianca. Anche in questo caso l’origine del colpo, sferrato forse con un coltello, sarebbe da riportare ad una rissa generata per motivi da chiarire dai militari della compagnia di Cantù. Il ragazzo di 31 anni ha riportato lesioni tali da richiedere il trasferimento in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese, le sue condizioni sarebbero preoccupanti ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

