A Fenegrò auto in transito prende fuoco. L’incendio è divampato verso le 15.30 di oggi, domenica 20 febbraio 2022. La vettura stava percorrendo la strada Provinciale in direzione di Lurago. Ad un certo punto, dal mezzo si sarebbero alzate le fiamme.

La persona alla guida dell’auto sarebbe riuscita a mettersi in salvo in tempo, abbandonando il veicolo lasciato al centro dalla carreggiata; non sono segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme e bonificato l’asfalto.

Fenegrò auto in fiamme

Sempre oggi: Auto in fiamme a Erba nella notte

Intervento dei vigili del fuoco per un’auto in fiamme a Erba, in provincia di Como. I soccorsi sono scattati 40 minuti dopo mezzanotte, poco prima dell’una di notte. I pompieri hanno raggiunto via Licinio per spegnere l’incendio che stava avvolgendo la parte frontale di una vettura monovolume ferma lungo la via, a lato della strada.

Grazie al tempestivo arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme sono state spente rapidamente. Il fuoco non ha avvolto completamente la vettura. Le operazioni di spegnimento hanno anche evitato che il rogo si propagasse ad altre auto parcheggiate lungo la strada o intaccasse le abitazioni limitrofe, causando ulteriori danni e mettendo a rischio anche le persone presenti all’interno.

Fortunatamente l’auto in fiamme non ha causato ulteriori ripercussioni se non quelle legate al danneggiamento della vettura. Infatti, data anche l’ora, nel rogo non sono state coinvolte persone, non si segnalano pertanto feriti. Riguardo all’origine dell’incendio, sono in corso accertamenti per verificare e accertare la natura del rogo. La vettura incendiata nella notte tra sabato e domenica non è il primo caso di auto in fiamme in provincia di Como.