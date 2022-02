Intervento dei vigili del fuoco per un’auto in fiamme a Erba, in provincia di Como. I soccorsi sono scattati verso le 00.40, poco prima dell’una di notte. I pompieri hanno raggiunto via Licinio per spegnere l’incendio che stava avvolgendo la parte frontale di una vettura monovolume ferma lungo la via, a lato della strada.

Auto in fiamme nella notte, data anche l’ora, nel rogo fortunatamente non sono state coinvolte persone, non si segnalano pertanto feriti. Riguardo all’origine del rogo, sono in corso accertamenti per verificare e accertare la natura dell’incendio.

