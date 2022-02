L’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi presenzierà domani, lunedì 21 febbraio, a Como, alla firma del Protocollo legalità relativo alla realizzazione della Variante della Tremezzina. L’appuntamento è in programma alle ore 11 a Villa Gallia, sede della Provincia di Como, in via Borgovico, 148.

Ieri nuovo sopralluogo al cantiere per la costruzione della variante di collegamento da parte delle istituzioni. Oltre ai rappresentanti del territorio è intervenuto anche il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli. L’opera in fase di costruzione potrebbe essere strategica non solo per il territorio che decenni la attende ed in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Protocollo legalità: di cosa si tratta



I protocolli di legalità coadiuvano i governi nella lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici garantendo trasparenza nei processi decisionali. Accanto al sistema legislativo si pone il cosiddetto sistema pattizio delle misure antimafia espresso dalla prassi dei protocolli.

