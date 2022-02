Droga ai fini di spaccio, denunciato. Aveva sette dosi di hashish nascoste nei vestiti. Alla vista dei poliziotti, che lo hanno fermato per un controllo, un 17enne di Cermenate, probabilmente preso dal panico, ha consegnato il documento agli agenti e poi è fuggito. Il giovane è poi tornato sui suoi passi per consegnare la sostanza stupefacente. E’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Ieri pomeriggio, durante le attività di presidio del territorio, gli agenti delle volanti della questura di Como hanno notato quattro ragazzi dai 16 ai 19 anni che camminavano in via Primo Maggio in città. Li hanno avvicinati per un controllo e uno di loro, minorenne, ha messo il documento d’identità nelle mani di un poliziotto e pochi istanti dopo è fuggito, allontanandosi rapidamente.

Controllati gli amici del 17enne, senza accertare alcuna irregolarità, i poliziotti sono risaliti in macchina e sono rimasti nella zona. Poco dopo hanno rintracciato nuovamente il minorenne che era fuggito. E’ stato lo stesso giovane ad avvicinarsi agli agenti, confessando che aveva circa 7 grammi di sostanze stupefacenti e che li aveva nascosti dopo essere scappato. Il 17enne ha mostrato agli agenti dove aveva occultato la droga, 7 grammi di hashish già confezionati in dosi. Il ragazzo è stato portato in questura e denunciato per detenzione ai fini di spaccio, con il coinvolgimento del Tribunale dei minori di Milano. Il ragazzo è stato poi riaffidato alla madre.

