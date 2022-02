Sciopero venerdì 25 febbraio, treni e bus a rischio. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del settore del trasporto pubblico. A risentire dello sciopero dei mezzi anche la provincia di Como.

Sciopero venerdì 25 febbraio – bus

In una nota Asf Autolinee, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, informa i viaggiatori che le modalità dello sciopero riguarderanno il personale viaggiante dalle 8.30 alle 16.30 e poi dalle 19.30 fino al termine del servizio. Per il personale invece impiegatizio e di officina lo sciopero è prevista per l’intera prestazione giornaliera.

Nella nota inoltre viene precisato che tutte le corse in partenza, dall’inizio del servizio alle 8,29 e dalle 16,30 alle 19,29 saranno portate a termine. Per la fascia pomeridiana, dalle ore 16,30, il servizio riprenderà gradualmente. Verranno comunque garantiti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero.

Sciopero venerdì 25 febbraio – treni

Lo sciopero come detto riguarderà anche il trasporto ferroviario. Trenord informa che saranno in vigore le fasce orarie di garanzia durante le quali viaggeranno i treni compresi tra le 6 e le 9 del mattino e dalle 18 alle 21.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus sostitutivi per i soli collegamenti aeroportuali. Per il territorio comasco le tratte interessate dalle sciopero sono la Milano – Saronno – Como e Milano – Seveso – Canzo/Asso, mentre possibili ripercussioni potranno verificarsi sulla S2 Mariano Comense – Milano Passante – Milano Rogoredo.