Cantiere per la variante della Tremezzina, terminati gli interventi per la realizzazione del muro di contenimento lato lago. Ieri si è chiusa la dodicesima settimana di lavori di Anas sulla statale Regina nel tratto del comune di Colonno. Le attività del cantiere procedono in linea col programma lavori.

Cantiere variante della Tremezzina

Il muro di contenimento lato lago, necessario per allargare la strada è stato – come detto – interamente costruito mentre è in corso la realizzazione dei micropali di ancoraggio.

In corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante sono in fase di completamento le attività di messa in sicurezza del versante e proseguono gli interventi di posa delle barriere paramassi.



Infine avanzano anche gli scavi per la formazione dell’imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno.

