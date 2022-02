Contrordine, confermato il Carnevale Canturino. Non è uno scherzo….di Carnevale, ma (si spera) l’atto conclusivo di una telenovela in salsa brianzola che però non pare ancora definitivamente terminata.

Veloce riassunto. Ieri la conferenza stampa di presentazione della manifestazione, al suo ritorno dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria (QUI il resoconto dell’incontro con i giornalisti).

Poi in serata il dietrofront con un sibillino avviso sul sito della manifestazione. “Sfilata annullata”, senza particolari spiegazioni. Un ulteriore comunicato ha successivamente manifestato una sorta di mal di pancia degli organizzatori. “L’associazione Carnevale canturino ha ritenuto che non ci fosse la possibilità di adempiere alle richieste delle autorità. Siamo un’organizzazione di volontari. Rispettiamo le regole ma non possiamo farlo quando si ha l’impressione che la controparte non abbia fiducia in te”. QUI l’altro articolo.

Il nuovo capitolo della telenovela brianzola oggi all’ora di pranzo. Ecco il colpo di scena che si spera possa essere conclusivo, nel rispetto degli spettatori, che hanno acquistato il biglietto e anche di chi ai suoi lettori e telespettatori deve rendere conto. Poco dopo le 13.30 la mail degli organizzatori: “Confermate le sfilate”.

Questo il testo del comunicato. “Dopo alterne vicende, finalmente alle 12.36 di oggi è ufficiale la conferma dell’indizione della 96esima edizione del Carnevale Canturino. Dopo notizie allarmanti che avevano portato alla sospensione temporanea e successivamente anche all’annullamento, oggi i fatti si sono felicemente risolti”. Il primo appuntamento, dunque, è per domenica a partire dalle ore 14.

Il monito del Comune di Cantù

I fatti si sono “felicemente risolti”? Vicenda finita? Forse. Dal comune di Cantù è infatti giunto alle 14.15 (per essere precisi in ogni puntata di questa delicata vicenda) un comunicato di apertura e allo stesso tempo di monito, con qualche “però” che non si può non notare, viste le situazioni che si sono create nelle ultime 24 ore. In pratica, spiega l’amministrazione, siamo favorevoli, ma non tutto è a posto.

Ecco le parole del vicesindaco Giuseppe Molteni riportate per intero, onde evitare fraintendimenti. “Voglio confermare il parere favorevole da parte sia dell’Amministrazione Comunale che della Prefettura allo svolgimento del Carnevale. Fondamentale è, però, che si adempia agli obblighi di legge. Più volte ho mostrato la mia comprensione nei confronti di tutti i cittadini in merito alle stringenti normative che la pandemia ha imposto e l’amministrazione si è sempre dimostrata disponibile nel sostenere quelle iniziative pubbliche che potessero riportare un po’ di normalità in questo momento critico. Lo abbiamo dimostrato con l’Estate Canturina, con le Fiere, tra cui ultima quella di Santa Apollonia, e con i numerosi eventi che abbiamo autorizzato e patrocinato, sempre con il massimo riguardo e la massima attenzione nei confronti della sicurezza. Abbiamo, quindi, tutto l’interesse che il Carnevale di Cantù si svolga per dare lustro alla nostra Città”.

La richiesta di documenti

Dopo una serie di belle parole, si va sul concreto. Nella sostanza il Comune sta ancora attendendo che gli organizzatori consegnino degli incartamenti “Il Carnevale è un’occasione imperdibile per la nostra Cantù. Purtroppo l’associazione deve ancora predisporre e consegnare dei documenti sulla sicurezza, nulla di particolarmente complesso, ma fondamentali per uno svolgimento a norma di legge. Posso affermare con assoluta certezza che il Comune sta facendo tutto quanto in suo potere per far sì che la manifestazione si possa svolgere nel rispetto della normativa vigente e delle misure anti – contagio”.

La conclusione è un invito agli organizzatori a far le cose presto e bene. “Non possiamo immaginare che un evento come il Carnevale Canturino si svolga nel non rispetto delle norme. Per questo motivo, abbiamo già più volte concesso delle proroghe per la consegna della documentazione mancante e ribadiamo la nostra disponibilità nel supportare l’Associazione in questo percorso verso la 96esima edizione del Carnevale”.

Verso il lieto fine, ma manca la certezza definitiva

Tutto a posto dunque? Non completamente, vista la comunicazione da parte del Comune di Cantù.

Nel doveroso rispetto dell’informazione verso le tante persone che desiderano seguire l’evento e che hanno già acquistato i biglietti, ci sentiamo di dire (con una formula dubitativa) che l’evento dovrebbe essere confermato. Ma oggettivamente le parole del vicesindaco non danno la garanzia del 100%.

Seguiremo gli sviluppi e ve ne daremo conto su questo sito e nei nostri notiziari.

QUI il sito ufficiale della manifestazione, con il programma degli eventi.