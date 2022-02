Solini squalificato, salterà Como-Brescia. Un provvedimento atteso, dopo che il giocatore azzurro era stato espulso nei primi minuti nella partita di Benevento, persa dal Como per 5-0. Matteo Solini è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Problemi in difesa per mister Giacomo Gattuso, che molto probabilmente, oltre a Solini squalificato dovrà rinunciare anche all’infortunato Filippo Scaglia, uscito malconcio dalla trasferta contro la formazione campana. Un quadro completo sulla situazione degli azzurri alla vigilia del derby con la capolista ci sarà domani pomeriggio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del match con l’allenatore azzurro.

Benevento, il rimborso del club

Per quanto riguarda la sfida di mercoledì a Benevento, il Como ha comunicato le modalità di rimborso per i tifosi che hanno affrontato il viaggio verso la città campana. Un modo per ringraziare chi ha fatto questo sacrificio e ha sostenuto gli azzurri fino all’ultimo, al di là dell’andamento negativo del match. La segreteria spiega: “Sarà necessario inviare una mail entro il 3 marzo 2022 a segreteria@como1907.net con in allegato il biglietto della partita, del mezzo di trasporto utilizzato per arrivare a Benevento e i riferimenti bancari per ricevere il rimborso. Per i tifosi giunti con mezzi propri verrà applicata una tariffa in base al kilometraggio”.

Detto questo, i tifosi della curva hanno già fatto sapere che non intendono aderire all’offerta: “Nel ringraziare la Società del nobile gesto – hanno scritto sulla loro pagina Facebook – nessuno dei presenti a Benevento accetterà il rimborso della partita. Chiediamo che il vero rimborso sia lottare e sudare su ogni pallone nella gara di sabato. È scontato che oltre l’impegno in campo, dovrà esserci quello sugli spalti”.

La situazione

I risultati della 25esima giornata. Alessandria-Perugia 1-2, Cremonese-Lanerossi Vicenza 0-0, Pisa-Parma 0-0, Pordenone-Monza 1-4, Spal-Ternana 5-1, Benevento-Como 5-0, Brescia-Ascoli 2-0, Crotone-Cosenza 3-3, Frosinone-Reggina 3-0, Lecce-Cittadella 1-2

La classifica. Brescia 47 punti, Lecce, Cremonese e Pisa 46, Monza 44, Benevento 43, Frosinone e Perugia 41, Ascoli 39, Cittadella 38, Como 34, Reggina 32, Ternana 31, Parma 29, Spal 27, Alessandria 23, Cosenza 20, Crotone e Lanerossi Vicenza 15, Pordenone 12

Il prossimo turno. Sabato 26 febbraio ore 14 Parma-Spal, Vicenza-Pordenone, Ternana-Cremonese, Cosenza-Alessandria, Como-Brescia; ore 16.15 Perugia-Benevento. Domenica 27 febbraio ore 15.30 Cittadella-Frosinone, Ascoli-Crotone, Monza-Lecce, Reggina-Pisa