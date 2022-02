Elezioni comunali a Erba, prove di unità sia in casa del centrodestra sia nel centrosinistra.

Il centrodestra

Il centrodestra punta a replicare la scelta compiuta per il capoluogo lariano e lavora per presentarsi unito alle prossime amministrative a Erba. Una decisione in forte contrasto rispetto a quanto avvenuto cinque anni fa. Alle Comunali del 2017 – infatti – la coalizione si era presentata divisa: da una parte Lega e Forza Italia a sostegno dell’attuale primo cittadino erbese, Veronica Airoldi e dall’altra Fratelli d’Italia con alcune civiche per Claudio Ghislanzoni.

Oggi – come detto – lo scenario è cambiato e il centrodestra vuole presentarsi unito alle urne. Intanto non è stata ancora sciolta la riserva su una possibile ricandidatura dell’attuale sindaco Airoldi, in quota Forza Italia, mentre nelle ultime ore prende consistenza l’ipotesi di Mauro Caprani, attuale commissario provinciale azzurro, come candidato sindaco per il centrodestra erbese.

Il centrosinistra

Numerosi confronti per arrivare ad una sintesi comune, è l’obiettivo del centrosinistra. Una coalizione – a differenza di quella comasca – che terrebbe dentro oltre a Partito democratico e diverse liste civiche anche il Movimento 5 Stelle. A Como invece i penstellati hanno detto no alla coalizione di centrosinistra unendosi con la lista Civitas. Al momento però non è stato fatto ancora il nome del futuro candidato sindaco per la città.