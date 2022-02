Lombardia in zona bianca, cala il tasso di positività. La Lombardia da oggi è in zona bianca come confermato venerdì scorso dalla cabina di regia per la pandemia, gli indici hanno registrato un calo costante per almeno 14 giorni che ha permesso alla regione di abbandonare la zona gialla.

L’aggiornamento sul contagio diffuso oggi registra, a fronte di 20.185 tamponi effettuati, 1.388 nuovi positivi pari al 6,8%, ieri era al 7,3%.

Stabili sotto quota 100, a 97, i ricoverati in terapia intensiva, mentre continuano a calare i ricoverati nei reparti con 7 pazienti in meno sono 1.052 in totale. I decessi segnalati sono 23 nelle ultime 24 ore

Lombardia in zona bianca, la tabella

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 451 di cui 242 a Milano città;

Bergamo: 72;

Brescia: 185;

Como: 77;

Cremona: 31;

Lecco: 21;

Lodi: 20;

Mantova: 51;

Monza e Brianza: 134;

Pavia: 96;

Sondrio: 29;

Varese: 129.

Lombardia in zona bianca, i dati di oggi

– i tamponi effettuati: 20.185, totale complessivo: 32.989.784

– i nuovi casi positivi: 1.388

– in terapia intensiva: 97 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.052 (-7)

– i decessi, totale complessivo: 38.603 (+23)

I dati di ieri, domenica 27 febbraio: Ricoveri ancora in calo in Lombardia. Nel Comasco 204 casi