Prime iniezioni oggi nell’hub di via Napoleona con il nuovo vaccino Novavax, consegnato ieri in regione Lombardia. Il preparato, basato sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, potrebbe convincere gli indecisi che non hanno voluto utilizzare i nuovi vaccini a mRna.

I pazienti non possono scegliere il vaccino, ma Novavax da oggi viene utilizzato per tutte le prime dosi per i cittadini dai 18 anni nei centri di riferimento, per Como appunto l’hub di via Napoleona. Sono previste due dosi a distanza di 21 giorni.

Quarta dose

A partire da domani invece verrà avviata la somministrazione della quarta dose di richiamo booster per i pazienti fragili con gravi problemi del sistema immunitario per malattia o trattamenti farmacologici e ai trapiantati. Devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose. alle persone con marcata compromissione della risposta immunitaria.

Prenotazioni

L’Asst Lariana chiamerà direttamente i pazienti ai quali è consigliata la quarta dose, ad esempio dializzati e trapiantati. E’ possibile anche l’autopresentazione in via Napoleona, a Lariofiere a Erba e a Menaggio portando la documentazione sanitaria. Attivo infine anche il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Orari

Da domani, vista la riduzione del numero di vaccinazioni anti Covid, saranno rimodulati gli orari di apertura degli hub di Como e Erba. All’ospedale di Menaggio le vaccinazioni vengono effettuate il mercoledì dalle 10 alle 12.