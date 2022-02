Tenta di rubare una bici in centro un condominio di via Odescalchi a Como, denunciato dalla polizia un 24enne del Gambia. Il giovane era stato arrestato solo il giorno prima dagli agenti della polizia locale di Como per resistenza in via Torriani. Aveva infatti strattonato una donna e provato ad aggredire i vigili. Rimesso in libertà dopo il processo con rito direttissimo, poche ore dopo il 24enne è stato fermato dagli agenti delle volanti della questura di Como, intervenuti per la segnalazione di un uomo che si aggirava con fare sospetto vicino alla rastrelliera delle biciclette di un condominio.