Spataro e Volpato firmano la “prima” dei rally lombardi. La stagione 2022 delle corse su strada nella nostra regione ha preso il via con il Rally Internazionale dei Laghi, in provincia di Varese.

La gara ha visto il successo di Andrea Spataro e della navigatrice Alessia Muffolini, su Skoda Fabia. Una vittoria anche un po’ comasca: Spataro, infatti, è nato e cresciuto a Luino, ma da qualche anno si è trasferito stabilmente a San Fedele, in Valle Intelvi. Alessia Muffolini è invece bresciana. Per il pilota è il terzo successo assoluto della carriera agonistica. A Varese alle spalle di Spataro e Muffolini sono giunti Giò di Palma e “Cobra”, a lungo in testa, ma rallentati nel finale da un problema all’idroguida della loro Vw Polo. Terzo posto per Giuseppe Freguglia e Marco Pollicino, su Skoda Fabia. Nella classifica riservata alle auto storiche vittoria comasca, con l’affermazione dei lariani Enrico “Chicco” Volpato e Samuele Sordelli su una Ford Escort Rs.

Appuntamenti 2022

La stagione 2022 dei rally lombardi prosegue tra due settimane con la gara in pista sul circuito di Castelletto di Branduzzo (Pavia), il Motors Rally Show. Riflettori puntati sul giovane Marco Butti, che a 16 anni nello scorso mese di dicembre ha vinto all’autodromo di Monza lo Special Circuit by Vedovati Corse (QUI l’articolo). Butti – che quest’anno sarà pilota ufficiale Audi Sport Italia nelle corse in circuito – sarà al via con una Vw Polo.

Quest’anno il calendario dei rally in provincia di Como prevede due eventi. Il più importante rimane il Rally Aci-Etv, che il 21 e 22 ottobre chiuderà il Campionato italiano rally asfalto. A questa manifestazione si aggiunge il Rally della Valle Intelvi, prova di validità nazionale in calendario il 20 e 21 maggio. Una gara che proprio Andrea Spataro, vincitore a Varese, ha nel mirino, visto che per lui è una prova di casa. Ma non solo: Andrea è sempre stato amico dello storico organizzatore del “Valle Intelvi”, Enrico Manzoni, scomparso nell’aprile del 2020, a cui il rally è stato dedicato. Non soltanto, lo stesso Spataro vinse nel 2008 lo Slalom Val Senagra, l’ultima gara organizzata proprio da Manzoni, che poi decise di andare in pensione e dedicarsi alla carriera amministrativa come consigliere provinciale e sindaco di Lanzo.

Volpato e Sordelli festeggiano la vittoria nella gara riservata alle vetture storiche