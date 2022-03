Il centro vaccinale di Lariofiere a Erba chiuderà il prossimo 29 marzo. Lo ha annunciato oggi il direttore sanitario dell’Ats Insubria Giuseppe Catanoso. “Il numero di vaccinazioni è in continuo calo e l’indicazione regionale è di coinvolgere maggiormente farmacie e medici di medicina generale – ha spiegato Catanoso – L’hub per la campagna di massa terminerà l’attività a fine mese. Valuteremo poi la situazione in autunno sperando che non ci sia una ripresa dei contagi”.

Novavax

Nei giorni scorsi intanto è partita la somministrazione del nuovo vaccino Novavax. Per il territorio comasco il riferimento è l’hub di via Napoleona. “Abbiamo somministrato 230 dosi tra Como e Varese – ha detto Catanoso – Non si può prenotare o scegliere direttamente questo vaccino, ma mi sento di fare ancora un appello a chi fino ad ora non si è vaccinato e vorrebbe farlo con il nuovo preparato perché si presenti nei centri di riferimento e faccia presente questa situazione. Sicuramente meglio utilizzare Novavax che non vaccinare”.