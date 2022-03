Como-Spal domani alle 14 allo stadio Sinigaglia. Il punto conquistato contro l’Alessandria vale come una vittoria per mister Giacomo Gattuso, ottimista in vista della sfida contro gli estensi. La partita inizierà, come detto, alle 14. Arbitrerà Matteo Gariglio di Pinerolo.

“Il punto conquistato ad Alessandria per me vale tantissimo, come una vittoria” ha sottolineato il tecnico lariano nella tradizionale conferenza stampa di presentazione del match. “Tutti hanno lottato dal primo all’ultimo minuto in un contesto difficile, in 10 contro 11 con di fronte una squadra che era affamata di punti. Abbiamo mostrato voglia, determinazione e spirito di gruppo, caratteristiche che finora ci hanno consentito di fare un buonissimo campionato. Sono contentissimo per la prestazione dei miei ragazzi”.

Nel Como non ci sarà Vittorio Parigini, squalificato per un turno dopo l’espulsione proprio nella partita di Alessandria. Da valutare anche le condizioni di alcuni azzurri, non al meglio. Sicuro assente l’attaccante Alberto Cerri, che ne avrà ancora per un paio di settimane. Problemi ad un menisco per Filippo Scaglia, che dovrà essere operato: si parla di un mese di stop. Non recuperano Marco Varnier e Massimiliano Gatto. Il portiere Stefano Gori dovrebbe ritornare per il successivo impegno a Lignano Sabbiadoro a Pordenone.

La Spal nell’ultimo turno non è andata oltre lo 0-0 interno con il Cittadella. “La nostra condizione è buona – ha detto ancora Gattuso – Il risultato di Alessandria ci darà più spinta e forza per affrontare la Spal. Di fronte ci sarà un avversario con una classifica bugiarda. La rosa dei nostri avversari è di qualità, anche se la situazione in graduatoria dice che qualche problema c’è. Da parte nostra servirà grande attenzione e dobbiamo cercare di portare punti a casa, la cosa che più conta nel calcio”.

La situazione

La classifica di serie B. Lecce 52 punti, Brescia 51, Cremonese 50, Pisa 49, Benevento 47, Monza 45, Frosinone 44, Cittadella e Ascoli 42, Perugia 41, Reggina 38, Como 36, Ternana 34, Parma 33, Spal 28, Alessandria 24, Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 18

Le gare del weekend. Sabato 5 marzo ore 14: Como-Spal, Cittadella-Monza, Parma-Reggina, Pordenone-Pisa. Ore 16.15 Cremonese-Brescia. Domenica 6 marzo ore 15.30: Ascoli-Frosinone, Crotone-Alessandria, Perugia-Lecce, Vicenza-Ternana.

Rinviata Cosenza-Benevento a causa dell’alto numero di casi di Covid nella formazione campana.