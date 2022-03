Immagini di degrado urbano: topi sul marciapiede di via Bellinzona, rifiuti ingombranti abbandonati in strada a Rebbio.

Due segnalazioni diverse tra loro e in due aree opposte della città di Como che però lasciano l’amaro in bocca.



Un cittadino camminando in via Bellinzona e poi più avanti in via Castel Carnasino ha documentato la situazione scattando anche delle fotografie che ha poi inviato in redazione scrivendo: “Mi trovo a segnalare ancora una volta lo stato di abbandono e la totale assenza di chi dovrebbe garantire ordine e pulizia”. Bottiglie di plastica, bicchieri, mascherine, tombini pieni di foglie e addirittura i roditori morti. Topi e immondizia restituiscono un’immagine indecorosa.





Cambia la zona e si parla ancora di inciviltà. A Rebbio, via Repubblica Romana angolo via Lenticchia, qualcuno ha deciso di abbandonare a terra un materasso assieme a sacchi e altri rifiuti. Rifiuti ben evidenti in tutto il vicino parcheggio, molto frequentato in settimana anche dai pendolari che si recano alla vicina stazione ferroviaria di Camerlata. Alcuni residenti della zona, esasperati, in più di un’occasione si sono armati di guanti e sacchetti cercando di restituire un po’ di decoro all’area.

Ciclicamente nel punto dove oggi si trova il materasso sono stati abbandonati rifiuti ingombranti. Eppure soltanto a poche centinaia di metri di distanza c’è la piattaforma ecologica di via Stazzi.

L’assessore all’Ambiente del Comune di Como, Paolo Annoni, ricevute le segnalazioni ha fatto sapere di aver interessato Aprica, società che gestisce la raccolta rifiuti in citta, per un rapido intervento.