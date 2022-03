Giardini di via Italia Libera dedicati all’agente Pagliarani. Oggi – martedì 8 marzo – in occasione della Festa della Donna, è stata svelata la targa di intitolazione dei giardini pubblici di via Italia Libera a Como alla memoria dell’agente della Polizia di Stato, Sabrina Pagliarani. Deceduta in servizio il 30 settembre 1994.

Giardini di via Italia Libera all’agente Pagliarani – Le parole del sindaco

“Una data significativa per ricordare l’agente Pagliarani”, ha detto il sindaco di Como Mario Landriscina. “La città è qui presente nel ricordo. Non è casuale la scelta di dedicare l’area verde di via Italia Libera a Pagliarani si trova infatti vicino alla Questura e alla sede della polizia stradale”.

La vicenda

La notte del 30 settembre 1994 in servizio sul tratto autostradale A9 Milano-Ponte Chiasso, alle ore 01.30 si spostò allo svincolo Como Sud. Era necessario deviare il traffico commerciale per i veicoli pesanti diretti in Svizzera sulla viabilità ordinaria. Proprio un mezzo pesante, di nazionalità tedesca, durante una manovra di retromarcia, purtroppo, ha investito e travolto l’agente Pagliarani. Troppo gravi le ferite riportate, morì poco prima di raggiungere l’ospedale.