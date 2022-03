Quarta dose immunocompromessi. In Lombardia da domani -mercoledì 9 marzo-, via alle prenotazioni on line per la quarta dose per pazienti trapiantati o immunocompromessi di età pari o superiore a 12 anni che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi.

Da domani potranno infatti utilizzare anche la piattaforma online per prenotare la dose di richiamo del vaccino anti Covid. Unico requisito che siano trascorsi almeno 4 mesi dalla dose addizionale.

Quarta dose immunocompromessi anche ad accesso libero

I cittadini appartenenti a questa categoria –ricorda Regione Lombardia- possono richiedere la somministrazione della dose di richiamo anche senza prenotazione. Basta infatti recarsi in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo.

Novavax disponibile dal 28 febbraio

La Regione tiene a sottolineare anche che dallo scorso lunedì 28 febbraio, il vaccino Nuvaxovid (Novavax) è disponibile nei Centri vaccinali selezionati. Il vaccino verrà somministrato esclusivamente ai soggetti di età pari o superiore ai 18 anni che non abbiano ancora effettuato la prima dose di vaccino anti Covid-19.

La comunicazione completa della Regione Lombardia

Quarta dose dal 1° marzo 2022 per i cittadini di età pari o superiore a 12 anni sottoposti a trapianto o con marcata compromissione della risposta immunitaria che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi.

Si intende: ciclo primario più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose. I cittadini possono sottoporsi alla dose di richiamo del vaccino anti Covid-19, purché siano trascorsi almeno 4 mesi (120 giorni) dalla dose addizionale.

I cittadini appartenenti a questa categoria, che non siano stati contattati dal centro specialistico che li ha in cura, possono accedere alla dose di richiamo (booster) senza prenotazione (libero accesso) in uno dei centri vaccinali del territorio lombardo. Come sempre devono presentare, oltre alla Tessera Sanitaria e al Codice Fiscale, la documentazione sanitaria attestante una delle condizioni previste dal Ministero della salute. Unitamente anche ai certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.

Il portale



A partire da domani –mercoledì 9 marzo sarà inoltre possibile prenotare l’appuntamento online attraverso la piattaforma dedicata: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Quarta dose immunocompromessi: i vaccini

I vaccini somministrati saranno Comirnaty nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni e Spikevax (Moderna) nei soggetti di età pari o superiore a 18 anni, come previsto dalla Circolare del Ministero della salute 0013209-20/02/2022-DGPRE-DGPRE-P.