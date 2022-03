La casa del panda, lo spettacolo per bambini al Teatro Sociale. Un viaggio immaginario nelle storie, nella tradizione e nella cultura della Cina. Un modo semplice per comprendere come gli elementi della natura siano in relazione tra di loro secondo un andamento circolare

In scena le immagini ed i suoni avvolgono i piccoli spettatori in ambienti colorati e interattivi, in piacevoli giochi di gruppo insieme ai danzatori, rendendo questa esperienza di viaggio unica.

