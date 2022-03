Pugno ad un agente (e non soltanto), portata in questura e denunciata. Fermata per un controllo dalla polizia stradale e positiva all’alcoltest, una donna di 41 anni di Como ha dato in escandescenze, ha inveito contro gli agenti e ha iniziato a insultarli.

In via del Doss, dove era in corso il controllo, sono intervenuti anche i poliziotti delle volanti. La donna ha inveito anche contro di loro e ha sferrato un pugno a un agente. E’ stata portata in questura e denunciata, oltre che per guida in stato di ebbrezza anche per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.