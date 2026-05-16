Incidente a Bregnano nella notte: schianto frontale tra due auto, sei feriti

Incidente nella notte attorno all’1.15 circa a Bregnano sulla Provinciale 31 bis, nei pressi dell’ingresso della Pedemontana. Dai primi rilievi sembra si sia trattato di un frontale tra due vetture. In tutto coinvolte sei persone (quattro giovani tra i 19 e i 27 anni, una donna di 46 anni e un uomo di 50). Fortunatamente le loro condizioni pur serie non risultano gravi. Sono stati trasportati in codice giallo – media criticità – negli ospedali di Varese, Legnano e Niguarda di Milano. Oltre alle ambulanze e alle automediche è intervenuto anche l’elisoccorso. Sul luogo dello schianto sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco di Lomazzo e Appiano Gentile oltre ai carabinieri di Cantù a cui è affidata la ricostruzione.