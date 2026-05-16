Controlli in un cantiere edile: una denuncia e sanzioni per oltre 20mila euro. Attività sospesa

Controlli dei carabinieri delle stazioni di Cernobbio e Pognana Lario, assieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e agli Ispettori Territoriali del Lavoro di Como, in un cantiere edile privato del territorio. Sono state accertate diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, sono state riscontrate irregolarità relative all’utilizzo di attrezzature di lavoro non conformi e all’omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), violazioni che hanno portato a sospendere l’attività. L’operazione ha riguardato due aziende, con il controllo di cinque lavoratori, mentre una persona, in qualità di amministratore, è stata denunciata e sono state contestate ammende per un importo pari a 19.000 euro, oltre a ulteriori sanzioni di natura tecnico-amministrativa per circa 2.500 euro.