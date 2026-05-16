Lomazzo, tentano un furto in un’abitazione: tre arrestati

Tentano un furto in un’abitazione: tre cittadini rumeni di 20, 21 e 39 anni, senza fissa dimora in Italia e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri delle stazioni di Lurate Caccivio e Turate. L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al “112”, che ha permesso un tempestivo intervento nel comune di Lomazzo, dove era stata segnalata la presenza dei tre uomini all’interno di un’abitazione di proprietà di una donna del posto, che al momento non si trovava in casa in quanto ospite di una R.S.A. della provincia di Varese. I carabinieri hanno quindi colto i malviventi sul fatto, mentre stavano rubando oggetti in argento.