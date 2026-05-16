Le rubano l’abito da sposa, la polizia lo ritrova. Nozze salve per la coppia del New Jersey

Nel pomeriggio di mercoledì una volante della questura di Como è intervenuta in via Ferrari, per la segnalazione della presenza di alcune valigie abbandonate. Contestualmente, al 112, era arrivata una richiesta di aiuto da parte di due turisti provenienti dal New Jersey, vittime di un furto sulla propria autovettura. I due cittadini statunitensi, arrivati in Italia per celebrare oggi il loro matrimonio sul Lago di Como, hanno raccontato che, tra gli effetti rubati, c’era anche l’abito da sposa. Mentre gli operatori si trovavano con le vittime del furto, la sala operativa ha ricevuto una nuova segnalazione, relativa alla presenza di altre valigie abbandonate. Tra questi bagagli gli agenti hanno recuperato anche l’abito da sposa della giovane donna. Storia a lieto fine e nozze salve con il vestito tanto desiderato.