Spaccio al domicilio, 28enne marocchino arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato, in flagranza di reato, un 28enne marocchino irregolare sul territorio e senza fissa dimora, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di giovedì, intorno alle 12.00, la Squadra Mobile di Como durante i controlli antispaccio a Rovello Porro, Turate e dintorni, ha monitorato gli spostamenti dell’uomo, che, a bordo di un’auto, consegnava droga al domicilio in corrispondenza di case singole e condomini. Gli agenti sono intervenuti durante una delle soste nel comune di Origgio (in provincia di Varese). Il 28enne ha aggredito un operatore per guadagnarsi la fuga, terminata poco dopo con il suo arresto. Sull’auto trovate 69 dosi di cocaina – in tutto circa 38 grammi – e 100 euro in contanti.