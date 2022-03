SuperEnalotto, giocata vincente a Villa Guardia. In totale sono stati tre nella nostra regione i vincitori che hanno azzeccato tre “5” del valore di 22.721,52 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata presso l’esercizio di via Compagnoni 33 a Milano. La seconda è stata registrata nell’esercizio di via dell’Armonia 74 a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L’ultima, invece, è stata convalidata in provincia di Como nel bar Semaforo di via Varesina 69 a Villa Guardia. Il Jackpot, nel frattempo, è salito ancora toccando quota 170,1 milioni di euro, che saranno messi in palio nella prossima estrazione.

Sestine vincenti

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (provincia di Fermo) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

In città

Il SuperEnalotto aveva baciato Como qualche settimana fa. Nella tabaccheria via Sant’Abbondio una fortunata estrazione aveva portato ad una vincita di tutto rispetto: una somma complessiva di 385.910,98 euro. Un cliente che è rimasto nell’anonimato, ma che molto probabilmente avrà avuto la vita cambiata, considerando l’entità della somma che è riuscito a portare a casa.