Per San Patrizio arriva la “Session Americana”. La festa di San Patrizio a Cermenate sarà ravvivata dalla musica della cult band Session Americana. Da Boston (la città più irlandese d’America) a Cermenate, lunedì sera, al pub Amandla la band porterà in concerto la musica folk e il loro ultimo album.



Lo show inizierà alle 21.30 (ingresso libero) e la Session Americana è la prima band che arriva in tour dagli USA dopo i mesi di chiusura della pandemia. Farà tappa in 10 città italiane per poi proseguire verso Svizzera, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. La celebre rivista Rolling Stone ha definito la Session Americana “una rock band in una tazza di tè o un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”.

La nasce nella dimensione live e sfodera strumenti originali, come una chitarra Parlor dell’anteguerra, un vetusto organo Estey, un mandoloncello parente del liuto e un’armonica superstite di un incendio. Il loro show è travolgente e spesso vede il coinvolgimento di ospiti e special guest come ad esempio Dennis Brennan, Peter Wolf, Patty Griffin, Rachael Price, Aoife O’Donovan, Jeffrey Foucault.



North East è il titolo dell’ultimo album, il dodicesimo assoluto compresi 5 live della cult band di Boston. North East è un omaggio alla loro terra, il New England, una terra di frontiera, di approdi per mare dall’Europa, soprattutto dall’Inghilterra e dall’Irlanda. 14 canzoni, tutte cover firmate dai più grandi cantautori e band del North East: James Taylor, Jonathan Ritchman, Morphine, Pixies, Patty Griffin, Donna Summer, Tom Rush, Carly Simon, Bill Morrisey.



9/3 Somma Lombardo (Va) – La Viscontina

10/3 Bolzano – Pippo Stage

11/3 Piangipane (Ra) – Teatro Socjale

12/3 Chiari (Bs) – Teatro Auditorium

13/3 Piove di Sacco (Pd) – Teatro Filarmonico

14/3 Cermenate (Co) – Amandla

15/3 Castelvetro di Modena (Mo) – Lambruscheria Ca Berti

16/3 Lugagnano di Sona (Vr) – Club Il Giardino

17/3 Milano – LaFeltrinelli Piazza Gae Aulenti – 7 pm

18/3 Torino – Folk Club