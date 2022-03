Gli ospedali hanno riaperto alle visite dei parenti e Asst Lariana ha definito orari e modalità di accesso.

Per quanto riguarda i presidi Sant’Anna di San Fermo, Sant’Antonio Abate di Cantù, Erba-Renaldi di Menaggio, e Felice Villa di Mariano Comense: i visitatori potranno entrare tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 18.15 alle ore 19. E’ consentito l’ingresso di un solo visitatore per paziente al giorno, con permanenza massima di 45 minuti. Bisogna obbligatoriamente indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della visita e per poter accedere al reparto devono essere in possesso di Green Pass rafforzato oppure base/guarigione + tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti alla visita. La certificazione dovrà essere esibita al personale presente all’ingresso dei presidi e su eventuale richiesta in reparto.

Per alcuni reparti gli orari sono diversi e dove non specificato vanno concordati. Ad esempio per la Riabilitazione il range orario va dalle ore 16 alle ore 16.45, dal lunedì alla domenica.

In Ostetricia, solo per i papà, l’acceso è dalle ore 13 alle ore 20 tutti i giorni.

Per entrare nelle sale d’attesa degli ambulatori l’accompagnatore deve essere in possesso di Green Pass rafforzato. In alternativa il pass base/guarigione + tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti alla visita. La certificazione non è richiesta per l’accompagnatore di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza.

Per il pronto soccorso: gli accompagnatori di pazienti no Covid possono rimanere nelle sale d’attesa solo se muniti di Green Pass rafforzato oppure base/guarigione + tampone negativo eseguito non oltre le 48 ore precedenti.

L’accesso in Sala Visita è consentito solo agli accompagnatori di pazienti disabili, non autosufficienti, minori e donne in gravidanza. L’accompagnatore sarà sottoposto a tampone.

Hub vaccinali

Infine alcune indicazioni sugli hub vaccinali. Fino al 20 marzo il centro di via Napoleona a Como resterà aperto domani dalle ore 8 alle ore 14; lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 14 alle ore 20.

Erba, Lariofiere: da lunedì 14 a venerdì 18 marzo dalle ore 14 alle ore 20.

Menaggio: mercoledì 16 marzo dalle ore 10 alle ore 12. Nei medesimi giorni ed orari i cittadini possono fare riferimento agli Hub per il rilascio della certificazione di esenzione dalla vaccinazione, secondo quanto previsto dalla normativa.

