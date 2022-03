Bis di Marco Butti, successo a Castelletto di Branduzzo. Seconda gara rallistica in pista e seconda vittoria per il giovane talento comasco, che alla fine di questo mese festeggerà 17 anni. Per la sua età il porlezzese Butti non può partecipare ai rally su strada e per ora si limita alle competizioni di questa specialità organizzate negli autodromi. All’inizio dello scorso mese di dicembre Marco Butti aveva fatto suo lo Special Rally Circuit by Vedovati (QUI l’articolo). Alle note l’esperto copilota ligure Fulvio Florean, la vettura una Volkswagen Polo R5. Squadra che vince non si cambia: Butti, Florean e la Vw Polo hanno trionfato in questo fine settimana al Motors Rally Show, andato in scena all’autodromo di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

A Monza alla vigilia della gara non si sapeva come si sarebbe comportato il giovane driver lariano, alla sua “prima” in un rally in pista. A Castelletto di Branduzzo la circostanza è stata ben differente. Butti e Florean partivano con i favori del pronostico, con tutta la pressione addosso. Ma la circostanza non ha intimidito l’equipaggio comasco-savonese, che, oltre a conquistare il primo posto assoluto, si è tolto la soddisfazione di vincere tutte e sei le prove speciali disputate nel circuito del pavese.

Un primo posto senza se e senza ma, mai in dubbio, benaugurante in vista di una stagione 2022 in cui Marco Butti parteciperà al campionato tricolore Gt (e non soltanto) come pilota ufficiale Audi Sport Italia (QUI l’articolo). Marco Butti e Fulvio Florean si sono imposti con il tempo totale di 45’36”8. Alle loro spalle, su Skoda Fabia, a 21”1, Claudio Arzà e Simona Righetti. Terza piazza per Dario Messori ed Elia Ungaro, pure su Skoda Fabia (a 41”3). Quarta piazza per Marcello Razzini e Gianmaria Marcomini (Fabia) a 51”5 e quinta per Luca Potente e Pietro D’Agostino (Vw Polo) a 1’00”9.

Un buon inizio di stagione per i colori comaschi nei rally, se si considera che la prima gara su strada del 2022, il Rally Internazionale dei Laghi a Varese aveva visto il successo di Andrea Spataro (con alle note Alessia Muffolini). Il pilota è sì nato a Luino, ma da anni vive ormai in Valle Intelvi.

La gallery dei vincitori, Butti e Florean













Gli altri comaschi in gara

Nella classifica finale della gara disputata a Castelletto di Branduzzo figurano, oltre a Marco Butti, altri piloti e copiloti comaschi. L’olgiatese Mauro D’Angelo, in coppia con Denis Ghislini, su una Peugeot 208, ha terminato 32° assoluto. Una posizione più indietro per l’altro lariano Alberto Spiga (con Andrea Brusa) pure su una 208. Quarantesima piazza per il menaggino Antonio “Chicco” Rigamonti, in lizza con la valtellinese Giulia Muffatti su una Skoda Fabia. Renzo Rigamonti e Alice Cairoli hanno terminato 52esimi con una Peugeot 306. Una posizione più indietro Luca Volontè (con Rolando Aries) su Peugeot 106; 75° posto per la varesina Rita Sammartino, in coppia con la comasca Elisa Imarisio. Per loro la vittoria nella classifica femminile.

Lariani a Castelletto

La Peugeot di D’Angelo e Ghislini

La vettura di Rigamonti e Cairoli

Rigamonti e Muffatti in prova speciale

Elisa Imarisio e Luca Volontè

Antonio “Chicco” Rigamonti e Giulia Muffatti

Rita Sammartino ed Elisa Imarisio

I prossimi appuntamenti

In Lombardia il prossimo appuntamento con i rally è fissato per il 26-27 marzo nel Bresciano, con il Camunia Rally. Per quanto riguarda la provincia di Como, due le gare iscritte a calendario. C’è già grande fermento per il Rally della Valle Intelvi, che torna dopo anni di stop nel ricordo del suo storico organizzatore, Enrico Manzoni. Sono già numerosi i piloti che hanno prenotato le vetture per la corsa con validità nazionale in programma il 20 e 21 maggio. Gli organizzatori della Vic-Valle Intelvi Corse, hanno predisposto tre prove speciali, ognuna da disputare per due volte (QUI il sito ufficiale della manifestazione). Poi, in ottobre, il tradizionale appuntamento con il Rally Aci Como-Etv, il 21 e 22 ottobre. Anche per quest’anno la corsa è stata confermata nel Campionato italiano rally asfalto (il cosiddetto “Cira”).