Aggressione e rapina a un senzatetto nella notte tra lunedì e martedì davanti alla stazione di Como San Giovanni. Il clochard, che dormiva su una panchina, è stato preso di mira da un gruppo di quattro persone. Due dei sospettati sono stati individuati e arrestati dagli agenti delle volanti della polizia, che sono al lavoro per identificare anche gli altri due responsabili.

L’aggressione

Attorno a mezzanotte e mezza, il senzatetto, un italiano di 51 anni, è stato aggredito da quattro persone che lo hanno malmenato e gli hanno portato via il cellulare e una valigia dove l’uomo teneva i suoi oggetti personali. E’ riuscito a chiedere aiuto e alla stazione sono intervenuti i poliziotti. L’uomo aggredito ha fornito una descrizione accurata dei quattro uomini che lo avevano rapinato e gli agenti hanno avviato le ricerche.

L’arresto

Poche ore più tardi, attorno alle 5 del mattino, uno dei quattro sospettati è tornato nella zona della stazione ed è stato subito bloccato dalla polizia. Non appena l’uomo è stato fermato è intervenuto un altro tra i possibili responsabili dell’aggressione al senzatetto, che ha provato liberare l’amico. I poliziotti sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per bloccare i due, entrambi portati in questura. Riconosciuti dalla vittima, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso.

Il secondo tra i fermati ha dichiarato di essere minorenne, informazione che si è rivelata però falsa, come le generalità fornite agli agenti. I due arrestati sono entrambi marocchini, uno di 34 anni, mentre l’altro dovrebbe avere 19 anni. Sono stati trovati in possesso di due cacciaviti e una pinza.

L’indagine

I due arrestati sono stati portati in carcere al Bassone. Proseguono gli accertamenti per individuare i due complici. Il cellulare della vittima è stato recuperato e restituito, mentre non è ancora stata trovata la valigia del 51enne rapinato.