Nuove apparecchiature tecnologiche per la Neurochirurgia e gli interventi legati all’area testa-collo. Nell’ambito degli investimenti dell’Asst lariana in area chirurgica acquisiti un nuovo neuronavigatore S8 e un’apparecchiatura radiologica. Apparecchiatura che, alla stregua di una Tac intraoperatoria, acquisisce le immagini dell’area da sottoporre ad intervento, le rielabora e le trasferisce al sistema di neuronavigazione. Il neuronavigatore guida, quindi, il chirurgo durante tutte le fasi dell’operazione con precisione millimetrica. Senza dover ricorrere continuamente a lunghi e fastidiosi controlli radiologici intraoperatori. In questo modo si riduce in maniera significativa la durata dell’intervento, si incrementa la precisione, si azzera l’esposizione degli operatori alle radiazioni. I due dispositivi, in grado di integrarsi, sono in uso principalmente alla specialità di Neurochirurgia e sono impiegati anche per l’attività legata all’area testa-collo svolta dall’unità di Otorinolaringoiatria e dall’unità di Chirurgia Maxillo-facciale.

Investimento complessivo di 1 milione e 800mila euro

Neurochirurgia e interventi. La strumentazione acquisita a noleggio per cinque anni con fondi aziendali con un investimento complessivo di 1 milione e 800mila euro. Un anno fa la consegna al blocco operatorio di un moderno microscopio, anche questo acquisito a noleggio per otto anni con fondi aziendali con un investimento complessivo di 850mila euro. Il nuovo neuronavigatore sarà utilizzato prevalentemente in campo neuro-oncologico sia per la pianificazione pre-operatoria che durante il trattamento chirurgico dei tumori cerebrali.

“Maggiore sicurezza intraoperatoria”

“L’acquisizione di strumenti di altissima tecnologia e all’avanguardia – osserva Silvio Bellocchi, primario della Neurochirurgia – assicura ai pazienti una sempre maggior sicurezza intraoperatoria e garantisce alla nostra specialità i massimi livelli di eccellenza”.

“L’ospedale Sant’Anna, con la Neurochirurgia e le attività legate all’area testa-collo, rappresenta un importante centro di riferimento clinico – sottolineano Fabio Banfi e Matteo Soccio, direttore generale e direttore sanitario di Asst Lariana – sia per quanto riguarda le malattie oncologiche, alle quali va posta la massima attenzione, che per tutte le altre patologie di interesse”.

LEGGi anche “Risalita dei contagi, segno più per i ricoveri ordinari in Lombardia”