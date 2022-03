Amara sconfitta interna della Libertas Cantù nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie A2 di pallavolo maschile. Una Conad Reggio Emilia solida è uscita infatti dal PalaFrancescucci portandosi dietro bottino pieno, 0-3, nel match contro i padroni di casa brianzoli. Canturini che hanno lottato alla pari per i primi due parziali, per poi cedere di schianto nel terzo sotto i colpi dei reggiani: 22-25, 22-25 e 15-25 i parziali dell’incontro. La Libertas Cantù è al decimo posto nella classifica di A2 a quota 26 punti e nel prossimo turno è attesa dalla trasferta di Siena. I toscani hanno un punto in più rispetto alla compagine comasca.

“Credo che la responsabilità sia mia perché facciamo un po’ fatica a reagire alle situazioni di difficoltà” ha detto al termine del match Matteo Battocchio, allenatore della Libertas Cantù, commentando l’amara sconfitta interna con Reggio Emilia. “Posso garantire che i ragazzi in allenamento danno tutto quello che hanno. Dopo essere andati sotto nei primi due set, nel terzo c’è stato un crollo, penso anche emotivo. Mi prendo tutta la responsabilità perché i giocatori stanno facendo tutto quello che possono in allenamento, e non ho assolutamente niente da dire a loro. Sono contento di come abbiamo giocato come squadra e sull’ordine in campo, cosa che a Bergamo non era successa. Stesso discorso per la voglia di vincere che abbiamo avuto nei primi set. Dobbiamo lavorare tanto sulla capacità di reggere nelle difficoltà”.

