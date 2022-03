Cinquina del Como Women contro il Chievo. Dopo una serie di risultati negativi che ne hanno compromesso la classifica, la formazione lariana di serie B di calcio ha rialzato la testa. Le biancoazzurre si sono infatti imposte in trasferta contro il Chievo Verona con il punteggio di 5-0. Il Como rimane al secondo posto a sei lunghezze di distanza dalla capolista Brescia, che ha pareggiato in trasferta (1-1), con il San Marino. La formazione allenata da Sebastian De La Fuente è stata a lungo in testa al torneo, ma ora è costretta ad inseguire dopo alcuni recenti (ed inattesi) stop.

La gara contro le veronesi non è mai stata in dubbio, come testimonia il risultato, con le comasche già in vantaggio al 13′ grazie alla realizzazione dell’estone Vlada Kubassova. Una scatenata Greta Di Luzio ha poi segnato una tripletta. La chiusura con il gol di Elisa Carravetta al 34′ della seconda parte.

Le lariane sono attese domenica da una sfida interna. A Ponte Lambro riceveranno il Ravenna, squadra che è al decimo posto in classifica. Impegno casalingo anche per il Brescia, che riceve le friulane del Tavagnacco, quinta forza del campionato cadetto femminile. In serie A andrà la prima classificata al termine della stagione.