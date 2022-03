Il Teatro Sociale di Como dedica due serate all’Ucraina e alla pace.

“La guerra di queste ultime settimane ci colpisce profondamente – spiega Simona Roveda, presidente del Teatro Sociale di Como AsLiCo – Il Teatro fa cultura ma vuole essere anche luogo di riflessione, solidarietà, empatia e pace, a fianco del popolo ucraino. E stiamo organizzando un concerto, una serata in musica per la riaccolta fondi a favore della Caritas. Ognuno può e deve fare la propria parte”.

Il 5 aprile “Musica per la pace”

Martedì 5 aprile, alle ore 20.30 il Sociale organizza MUSICA PER LA PACE un concerto in cui si alterneranno diversi artisti, provenienti da Italia, Russia e Ucraina, e generi musicali. Dall’opera alla musica jazz, dalla musica classica a quella cantautoriale, i cui proventi saranno interamente devoluti alla Caritas Diocesiana.

Tutti i musicisti e i lavoratori coinvolti nella serata parteciperanno a titolo gratuito.

Gli ospiti

Ad aprire la serata, il giornalista Nello Scavo, reporter internazionale, cronista giudiziario e corrispondente di guerra. Si alterneranno poi al pianoforte Giuseppe Andaloro, uno dei maggiori pianisti concertisti internazionali della sua generazione, Oleg Marshev, pianista sovietico e russo, nato a Baku e da molti anni residente in Italia. E poi il duo Miroirs, formato dai pianisti Antonello D’Onofrio e Claudio Soviero. E ancora Davide Alogna e Giuseppe Gullotta (violino e pianoforte), l’arpista Floraleda Sacchi, il Duo Flavio Minardo Arrigo Cappelletti, fino ad arrivare a Davide Van de Sfroos, passando dal Duo Jacopo Taddei e Luigi Nicolardi al Trio jazz Carlo Uboldi, Antonio Cervellino, Marco Castiglioni. Senza dimenticare l’opera, con il baritono Carlo Cantoni.

Ovviamente ci sarà spazio anche per gli artisti provenienti da Ucraina e Russia. Kseniia Overko, giovane soprano ucraina di soli 24 anni da poco tempo in Italia, canterà accompagnata al pianoforte da Eric Foster; mentre due artisti russi si esibiranno insieme Iakov Zats, alla viola, israelita, nato in Russia da genitori ucraini, e Vsevolod Dvorkin, pianista riconosciuto oggi come un interprete intelligente e di grande cultura.

Il 6 aprile “Danza per la pace”

Mercoledì 6 aprile, invece, sempre alle ore 20.30, DANZA PER LA PACE vedrà in scena Il lago dei cigni. Il Teatro Sociale AsLiCo ha accolto l’appello del Balletto Classico dell’Ucraina, scritturando la compagnia e permettendo così agli artisti di continuare a danzare e di restare in Europa, non potendo più tornare in patria. In scena ci saranno come solisti le étoiles dell’Opera Nazionale dell’Ucraina Olga Golitsya eIurii Kekalo.

Il Balletto Classico dell’Ucraina, fondato a Kiev nel 2017, è una compagnia di balletto che osserva le migliori tradizioni dell’arte classica e promuove l’arte del balletto ucraino sulla scena mondiale.

I ballerini e i solisti, provenienti dai più prestigiosi ensemble dell’Ucraina. Dall’Opera Nazionale Ucraina, dall’Opera di Odessa, dal Teatro d’opera e balletto di Kharkiv, dall’Opera Nazionale di Lviv.