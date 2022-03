Elezioni 2022. Carlo Calenda a Como per sostenere la corsa a Palazzo Cernezzi di Barbara Minghetti. Il segretario nazionale di Azione appoggia il candidato sindaco per il centrosinistra.

“Io voterei per Barbara, l’avrei voluta per la mia campagna per Roma, il suo profilo non è solo civico, ma civico-impegnato” Calenda ha aperto così il suo intervento.

“La politica italiana è stata fatta per tre decenni da slogan e da proposte impossibili. Se la politica non produce fatti è solo rumore e non serve a niente. Le idee sono alla base ma ciò che segue è la capacità realizzativa. Solo all’interno di un’amministrazione comunale si acquisisce il pragmatismo che permette di capire cosa effettivamente si può fare e cosa no”.

Riguardo al sostegno politico ottenuto dalla candidata, Carlo Calenda ha riportato anche la sua esperienza: “Io -ha detto- sono stato per metà votato dal centrodestra, per metà dal centrosnistra”.

Ribadendo anche il suo pensiero riguardo al Movimento 5 Stelle. “Il mio progetto politico include l’eliminazione, non fisica, dei Cinque stelle, che fondano la loro esistenza sulle debolezze italiane”. L’affermazione di Calenda è giunta all’interno di un discorso sulle alleanze: “Perché mai dovreste prendere a bordo i Cinquestelle? Qui a Como avranno tre voti: lasciamoli giocare a racchettoni sulla spiaggia, l’unica cosa che sanno fare”.

Rileggi: Elezioni a Como, Agenda Como 2030 a sostegno di Minghetti