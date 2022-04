Como-Monza e altre due gare chiudono la 32esima giornata di serie B. Oggi alle 15.30, in contemporanea alla sfida dello stadio Sinigaglia, sono in programma anche Crotone-Perugia e Brescia-Lanerossi Vicenza. Con le “rondinelle” l’esordio in panchina di Eugenio Corini, che ha sostituito Filippo Inzaghi.

E i risultati del sabato certo potranno incoraggiare il Brescia, che in questo momento è a 6 punti di distanza dalla vetta. La capolista Cremonese, infatti, non è andata oltre l’1-1 interno con la Reggina. I grigiorossi mantengono il primato a quota 60, a +1 dal Lecce, che ha battuto per 1-0 il Frosinone. Terzo posto per il Pisa, rimasto fermo a 58 con la clamorosa sconfitta (5-1) di Benevento. Seguono poi il Monza a 57, Benevento e Brescia a 54 e l’Ascoli a 52. I bianconeri marchigiani hanno superato per 1-0 il Pordenone.

Per quanto riguarda le altre partite, la Ternana ieri si è imposta per 2-1 con il Cittadella, il Cosenza ha perso in casa con il Parma per 3-1, mentre Alessandria e Spal hanno pareggiato 2-2.

Il Como, che attende il Monza di Silvio Berlusconi, ha 41 punti ed è a -10 dalla zona playoff e con un confortante +15 dalla zona playout (l’Alessandria, quintultimo, è a 26). I lariani di Giacomo Gattuso dopo l’impegno nel derby del Sinigaglia saranno ospiti del Parma (mercoledì alle 14). Poi, il sabato successivo, al Sinigaglia riceveranno il CIttadella (fischio d’inizio alle 14).

