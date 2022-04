“Siamo una grande squadra”. Al termine del match Nino La Gumina, attaccante del Como, non ha nascosto la sua gioia per la vittoria nel derby contro il Monza (2-0 il finale). L’attaccante palermitano 26enne ha segnato la seconda rete dei lariani all’80, su assist di Luca Vignali. La Gumina era partito dalla panchina ed era sul terreno di gioco da una decina di minuti.

“Era importante vincere per tanti motivi” ha spiegato La Gumina. “Prima di tutto perché era un derby e sappiamo quanto i tifosi tenessero a questa partita. E ci volevano i tre punti per acquisire ulteriore fiducia in vista delle prossime sfide, a partire da quella di mercoledì prossimo a Parma. Una giornata bellissima per tutti, è stato bello vedere i nostri tifosi felici e festeggiare in campo con i nostri bambini”.

Come detto, l’attaccante è partito dalla panchina. “Era importante entrare e fare bene per la squadra. Ora l’obiettivo salvezza è quasi raggiunto con questi tre punti che il Como si è meritato, perché siamo una grande squadra”. Nino si è concesso una battuta anche su futuro. Il giocatore, infatti, è sul Lario in prestito dalla Sampdoria. “Sono innamorato di questa città. A Como e al Como mi trovo benissimo. Il prossimo anno? Vedremo. Si parleranno le società”.

La situazione

I risultati della 32esima giornata. Alessandria-Spal 2-2, Ascoli-Pordenone 1-0, Cittadella-Ternana 1-2, Cosenza-Parma 1-3, Cremonese-Reggina 1-1, Lecce-Frosinone 1-0, Benevento-Pisa 5-1, Brescia-Lanerossi Vicenza 2-0, Como-Monza 2-0, Crotone-Perugia 1-1

La classifica. Cremonese 60 punti, Lecce 59, Pisa 58, Brescia e Monza 57, Benevento 54, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Como, Reggina, Ternana e Cittadella 44, Parma 42, Spal 33, Alessandria 26, Cosenza e Lanerossi Vicenza 24, Crotone 20, Pordenone 14

Il prossimo turno. Martedì 5 aprile ore 19; Spal-Cosenza, Pordenone-Frosinone, Ternana-Lecce, Reggina-Benevento, Cremonese-Alessandria. Mercoledì 6 aprile ore 14: Parma-Como. Ore 19: Pisa-Brescia, Monza-Ascoli, Vicenza-Crotone, Cittadella-Perugia

Le gare del Como. Parma-Como (mercoledì 6 aprile ore 14), Como-Cittadella (sabato 9 aprile ore 14), Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)