“Una delle giornate più belle”. Non si nasconde Giacomo Gattuso, allenatore del Como, dopo il successo per 2-0 nel derby contro il Monza. Il tecnico dei lariani è visibilmente soddisfatto. “Non potevo vivere momenti migliori: il successo nel derby, l’entusiasmo della gente. E poi il risultato più confortante, l’aver riportato allo stadio tante persone”.

Il mister si sofferma poi sulle sfaccettature della gara. “La difesa a tre? Parte della vittoria deriva dal fatto che l’aspetto difensivo è stato di altissimo livello. Per assurdo da due partite nel reparto arretrato siamo in emergenza e non prendiamo gol: è il bello del calcio. Più in generale la nostra è stata una grande prestazione. Contro il Monza serviva una partita di carattere, determinazione e organizzazione. La mia gratitudine va ai ragazzi, che anche in questa circostanza hanno dato tanto”.

Parole di elogio per Alessio Iovine: “Una partita fenomenale. Ha limitato al massimo un avversario temibile come Marco D’Alessandro. E’ un giocatore che non tradisce mai e che fa sempre grandi prestazioni”. I cambi in questa occasione hanno dato i loro frutti: “Alcune volte possono venire bene, altre no – spiega il tecnico – Le sostituzioni hanno sempre una loro logica e spero sempre possano incidere. Oggi è successo, avevo in mente di rinforzare il centrocampo con Arrigoni e poi è venuto il gol di La Gumina per il definitivo 2-0”.

“Mi godo questa vittoria” è la conclusione di Giacomo Gattuso. “Siamo vicinissima alla salvezza. E’ una delle giornate più belle che ho vissuto a livello sportivo, e spero di averne ancora tante così”.

Lo stesso mister in sala stampa ha spiegato che dalla prossima partita a Parma tornerà titolare tra i pali Stefano Gori. Il match – a meno di eventuali esigenze d’emergenza – potrebbe essere stato l’ultimo nella carriera di Davide Facchin. Il 34enne giocatore di San Donà di Piave a fine stagione, infatti, potrebbe appendere le scarpe al chiodo per entrare nello staff tecnico azzurro.

Alessio Iovine è stato elogiato da mister Gattuso per la sua prestazione

La curva dei tifosi lariani contro il Monza (foto Roberto Colombo)

La situazione

I risultati della 32esima giornata. Alessandria-Spal 2-2, Ascoli-Pordenone 1-0, Cittadella-Ternana 1-2, Cosenza-Parma 1-3, Cremonese-Reggina 1-1, Lecce-Frosinone 1-0, Benevento-Pisa 5-1, Brescia-Lanerossi Vicenza 2-0, Como-Monza 2-0, Crotone-Perugia 1-1

La classifica. Cremonese 60 punti, Lecce 59, Pisa 58, Brescia e Monza 57, Benevento 54, Ascoli 52, Frosinone 51, Perugia 47, Como, Reggina, Ternana e Cittadella 44, Parma 42, Spal 33, Alessandria 26, Cosenza e Lanerossi Vicenza 24, Crotone 20, Pordenone 14

Il prossimo turno. Martedì 5 aprile ore 19; Spal-Cosenza, Pordenone-Frosinone, Ternana-Lecce, Reggina-Benevento, Cremonese-Alessandria. Mercoledì 6 aprile ore 14: Parma-Como. Ore 19: Pisa-Brescia, Monza-Ascoli, Vicenza-Crotone, Cittadella-Perugia

Le gare del Como. Parma-Como (mercoledì 6 aprile ore 14), Como-Cittadella (sabato 9 aprile ore 14), Pisa-Como (lunedì 18 aprile ore 18), Como-Vicenza (lunedì 25 aprile ore 18), Reggina-Como (sabato 30 aprile ore 15), Como-Cremonese (venerdì 6 maggio ore 15)