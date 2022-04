In Lombardia terapie intensive in calo. Con 65.169 tamponi effettuati è di 8.540 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia. In lieve diminuzione il tasso di positività: oggi è al 13,1% (ieri era al 13,6%).

Il numero dei ricoverati è diminuito nelle terapie intensive dove si trovano 3 pazienti in meno, 39 i ricoverati in totale.

In Lombardia terapie intensive in diminuzione, al contrario, crescono anche oggi i malati nei reparti ordinari: con 7 letti occupati in più sono complessivamente 1.108.

I decessi sono 17 che portano il totale da inizio pandemia a 39.440.

Per quanto riguarda i nuovi casi divisi per province, a Milano sono stati segnalati 2.768 positivi in più, a Bergamo 533, a Brescia 1.038, a Como 509, a Cremona 304, a Lecco 361, a Lodi 137, a Mantova 432, a Monza e Brianza 764, a Pavia 460, a Sondrio 144 e a Varese 862.

Covid: a Milano in due anni distribuiti 13 milioni di mascherine

Oltre 5 milioni di mascherine ricevuti in dono, altri 8 milioni comprati e oltre 100mila litri di alcol acquistati. Centoventimila boccette di igienizzante offerte da privati. Circa 4 milioni di euro spesi nel biennio della pandemia da Covid per approvvigionarsi di dispositivi di protezione.

Dopo due anni di emergenza, il Comune di Milano traccia un primo consuntivo, non ancora definitivo, degli impegni affrontati da Palazzo Marino per l’emergenza sanitaria, in particolare per fornire a dipendenti, servizi e cittadini gli strumenti per difendersi dal contagio. Il totale della spesa, fra marzo 2020 e marzo 2022, fa sapere il Comune, ammonta a 3 milioni e 772mila euro, senza contare i primi acquisti del febbraio 2020.



