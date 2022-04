Autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, il cantiere resta operativo a Pasqua. Proseguono gli interventi di ammodernamento nella galleria “San Fermo Sud”.

In un incontro tra Autostrade per l’Italia e i tecnici del Comune di Como è stato stabilito che la sospensione delle attività di cantiere scatterà a partire dalla festività dell’Ascensione per tutto il periodo primaverile ed estivo, quindi a partire dal 25 maggio.

I lavori proseguiranno invece per le festività pasquali. Resta l’attuale configurazione con una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel tratto compreso tra la dogana italo-elvetica e Como Centro, garantendo la percorribilità del tratto in entrambi i sensi di marcia, anche in orario notturno.

“Il piano, condiviso con il Comune e gli enti territoriali, è risultato quello a minor impatto per l’utenza”, si legge nella nota diffusa da Autostrade. “Anche alla luce del programma di attività di cantiere previste dai comuni del territorio in viabilità urbana durante la stagione estiva”.

